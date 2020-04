Mertens in bilico, al Napoli piacciono due attaccanti: Azmoun e Sorloth (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mertens in bilico e la possibile rivoluzione alla prossima riapertura del mercato La Gazzetta dello... L'articolo Mertens in bilico, al Napoli piacciono due attaccanti: Azmoun e Sorloth proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri Calciomercato Napoli - Mertens in bilico tra Inter e Monaco : l’offerta più bassa è quella degli azzurri

Napoli - Mertens in bilico tra il rinnovo e le offerte di Inter - Chelsea e Monaco (Di mercoledì 15 aprile 2020)ine la possibile rivoluzione alla prossima riapertura del mercato La Gazzetta dello... L'articoloin, aldueproviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta - Rinnovo Mertens in bilico, Giuntoli non perde tempo: avviate due trattative per sostituirlo - cn1926it : GdS – #Mertens in bilico, #il Napoli sonda due attaccanti: piacciono #Azmoun e #Sorloth. Le cifre - MondoNapoli : Tuttosport - Mertens, rinnovo ancora in bilico: due i fattori principali di attrito con ADL -… - MondoNapoli : Napoli senza punta: oltre a Mertens, anche Milik in bilico - -