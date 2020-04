Fieg chiede la sospensione del servizio Telegram in Italia – VIDEO

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La Federazionena Editori Giornali ha chiesto al garante della Privacy di sospendere ilper bloccare la diffusione illecita di giornali e riviste. A quanto pare durante questa quarantena, alcuni utentiavrebbero utilizzato la piattaforma di messaggistica istantanea per condividere, senza il consenso degli editori, i giornali e le riviste cartacee in … L'articololadelinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La Federazione Italiana Editori Giornali ha chiesto al garante della Privacy di sospendere il servizio Telegram per bloccare la diffusione illecita di giornali e riviste. A quanto pare durante questa ...Il motivo di questa richieste risiede nella pirateria. Come spiegato nel comunicato, infatti, le analisi della FIEG evidenziano come sia cresciuta a dismisura «la diffusione illecita di testate ...