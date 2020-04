Coronavirus | a Palermo 35 positivi in clinica

Leggi su direttasicilia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono 35 le persone positive allaVilla Maria Eleonora di. È questo il risultato dei tamponi eseguiti fino ad oggi tra i pazienti, il personale sanitario e tutti coloro che sono entrati in contatto con essi. Il dato deialè stato confermato dall’Asp di. Idellache si trova in viale Regione Siciliana vengono portati in strutture adibite a ospitare inon gravi e asintomatico. Resteranno in quarantena fono a quando non saranno dichiarati guariti. Nel corso della serata di ieri due infermieri di Villa maria Eleonora sono stati trasferiti all’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine a. Alla luce dei contagi sarà eseguita in questi giorni la sanificazione completa dei locali nelladi viale Regione Siciliana. Operazioni coordinate con l’Asp e la protezione civile ...