Ariana Grande: sta producendo i suoi brani da casa in quarantena. (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non solo vocalist, anche produttrice. Ariana Grande da casa si sta cimentando nella produzione, lo ha condiviso con una foto di Instagram in diretta dalla sua quarantena. Dopo aver appreso la sua probabile collaborazione con London On Da Track, ora sappiamo che Ari sta lavorando duramente al suo sesto album in studio. La cantante ha già dato una mano alla produzione del suo live album, vedremo se sarà in grado di offrire anche un contributo più consistente nella sua prossima tappa discografica. Di certo questo é un bellissimo modo per sfruttare il tempo a casa, cimentarsi in qualcosa di nuovo, ed imparare qualcosa! Se dovesse riuscire a produrre un brano di successo, sarebbe davvero la prova che ci troviamo davanti ad una star dai molteplici talenti. Ariana Grande é al lavoro sul suo sesto album. La cantante di “Thank U, ... Leggi su rnbjunk Le unghie di Ariana Grande : nuova moda durante la quarantena

Ariana Grande con le unghie finte : la sua è la manicure perfetta per la quarantena

Ariana Grande in quarantena mostra di nuovo i capelli al naturale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non solo vocalist, anche produttrice.dasi sta cimentando nella produzione, lo ha condiviso con una foto di Instagram in diretta dalla sua. Dopo aver appreso la sua probabile collaborazione con London On Da Track, ora sappiamo che Ari sta lavorando duramente al suo sesto album in studio. La cantante ha già dato una mano alla produzione del suo live album, vedremo se sarà in grado di offrire anche un contributo più consistente nella sua prossima tappa discografica. Di certo questo é un bellissimo modo per sfruttare il tempo a, cimentarsi in qualcosa di nuovo, ed imparare qualcosa! Se dovesse riuscire a produrre un brano di successo, sarebbe davvero la prova che ci troviamo davanti ad una star dai molteplici talenti.é al lavoro sul suo sesto album. La cantante di “Thank U, ...

secretlovesongf : @abovtperrie Ma perché dovete farvi così male? Con le blackpink non accadrà dato che possono avere collaborazioni c… - justnematoda : @aisiahalu ariana grande ini - Iuciferus : oggi non riesco a smettere di pensare a quell'ariana grande meet and greet pov - biaisirish : Ho tirato un urlo che ariana grande levati proprio?? - taeheronstairs : @icejeje sembra proprio ariana grande ahahah -