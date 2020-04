Zegna riparte, ma solo per la produzione di camici (Di martedì 14 aprile 2020) Il Gruppo Zegna, nell'ambito delle azioni intraprese per contribuire a combattere la crisi globale causata dall’emergenza COVID-19, ha avviato la produzione di 280.000 camici protettivi per il personale medico e ospedaliero. Una parte delle linee produttive degli stabilimenti di INCO (Novara) e CONSITEX (Mendrisio) è stata convertita per la produzione di 250.000 camici destinati alla Regione Piemonte e di 30.000 camici al Canton Ticino, per rispondere all’urgenza. Prendiamoci cura l’uno dell’altro. Superiamo questa emergenza insieme, sono le parole di Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna, nella nota diffusa alla stampa. Questa ulteriore azione collettiva è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Gruppo Zegna, la Fondazione Zegna, la Regione Piemonte e il Canton Ticino. I camici protettivi destinati al personale medico e ospedaliero sono ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 aprile 2020) Il Gruppo, nell'ambito delle azioni intraprese per contribuire a combattere la crisi globale causata dall’emergenza COVID-19, ha avviato ladi 280.000protettivi per il personale medico e ospedaliero. Una parte delle linee produttive degli stabilimenti di INCO (Novara) e CONSITEX (Mendrisio) è stata convertita per ladi 250.000destinati alla Regione Piemonte e di 30.000al Canton Ticino, per rispondere all’urgenza. Prendiamoci cura l’uno dell’altro. Superiamo questa emergenza insieme, sono le parole di Gildo, CEO di Ermenegildo, nella nota diffusa alla stampa. Questa ulteriore azione collettiva è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Gruppo, la Fondazione, la Regione Piemonte e il Canton Ticino. Iprotettivi destinati al personale medico e ospedaliero sono ...

