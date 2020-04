"Siamo ancora nella fase 1, ci vuole cautela", dice Rezza (Di martedì 14 aprile 2020) "Il lockdown sta dando i suoi frutti, non c'è dubbio lo vediamo dai modelli matematici e dalle curve, la discesa pero' è molto lenta. Il numero dei morti è ancora alto, come facciamo dire di aver superato la fase 1? Dobbiamo essere assolutamente cauti". Lo ha detto a Radio Anch'io Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Da una parte - ha aggiunto - si parla moltissimo di fase 2 ed è normale perché c'è la necessità di riaprire le attività produttive, anche noi virologi ce ne rendiamo conto, ma dall'altra parte vediamo nel bollettino dei numeri ancora alti". Rezza ha sottolineato che "La scuola da noi resta chiusa, una prudenza in più non fa male. Sembra che ci dimentichiamo tutto, ma ci ricordiamo cosa ... Leggi su agi Coronavirus - Boccia : “Siamo ancora in emergenza. Basta un errore per distruggere settimane di sacrifici. Chi vuole riaprire se ne assuma la responsabilità. Ma dalla scienza pretendiamo chiarezza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Francesco Boccia : “I numeri ci dicono che siamo ancora dentro l’emergenza”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Francesco Boccia : “I numeri ci dicono che siamo ancora dentro l’emergenza” (Di martedì 14 aprile 2020) "Il lockdown sta dando i suoi frutti, non c'è dubbio lo vediamo dai modelli matematici e dalle curve, la discesa pero' è molto lenta. Il numero dei morti èalto, come facciamo dire di aver superato la1? Dobbiamo essere assolutamente cauti". Lo ha detto a Radio Anch'io Gianni, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Da una parte - ha aggiunto - si parla moltissimo di2 ed è normale perché c'è la necessità di riaprire le attività produttive, anche noi virologi ce ne rendiamo conto, ma dall'altra parte vediamo nel bollettino dei numerialti".ha sottolineato che "La scuola da noi resta chiusa, una prudenza in più non fa male. Sembra che ci dimentichiamo tutto, ma ci ricordiamo cosa ...

chetempochefa : 'In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui tenendoci più forte per non perderci vedrai che cambierà, cambierà e s… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Rezza (Iss): 'Siamo ancora in fase 1' #ANSA - RaiNews : 'Capisco la voglia di uscirne, ma i numeri ci dicono che siamo ancora dentro l'emergenza' - mariocaprio601 : RT @LaNotiziaTweet: .#Coronavirus, #Boccia: 'Siamo ancora in emergenza. Basta un errore per distruggere settimane di sacrifici. Chi vuole r… - IoCivico : RT @LaNotiziaTweet: .#Coronavirus, #Boccia: 'Siamo ancora in emergenza. Basta un errore per distruggere settimane di sacrifici. Chi vuole r… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo ancora Coronavirus: segnali positivi ma cautela. Rezza: 'Siamo ancora in fase 1' - Salute & Benessere Agenzia ANSA "Siamo ancora nella fase 1, ci vuole cautela", dice Rezza

Il numero dei morti è ancora alto, come facciamo dire di aver superato la fase 1? Dobbiamo essere assolutamente cauti". Lo ha detto a Radio Anch'io Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie ...

Coronavirus in Italia, scendono i contagi ma aumentano i morti: "Siamo ancora nella fase 1"

"Siamo ancora in fase uno, ci sono segnali positivi ma devono essere consolidati". Lo ha detto Gianni Rezza dell’Iss, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "Dobbiamo vedere se si ...

Il numero dei morti è ancora alto, come facciamo dire di aver superato la fase 1? Dobbiamo essere assolutamente cauti". Lo ha detto a Radio Anch'io Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie ..."Siamo ancora in fase uno, ci sono segnali positivi ma devono essere consolidati". Lo ha detto Gianni Rezza dell’Iss, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "Dobbiamo vedere se si ...