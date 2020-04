Regione Lazio | i test sierologici dei privati non servono a niente | non danno ‘patente di

(Di martedì 14 aprile 2020) L'assessore D'Amato: "Trovo immorale chiedere soldi ai cittadini, già costretti a tanti sacrifici, a volte anche centinaia di euro, senza alcuna validazione scientifica al di fuori di un cono di analisi di sieroprevalenza addirittura pubblicizzando sui socialCOVID come patentino di immunità".

Rinaldi_euro : Regione Lazio, la Lega: chiudere la stagione 'amici del Pd' - - RegioneLazio : #Coronavirus - dalla Regione Lazio quasi un miliardo per famiglie e imprese @sole24ore - fattoquotidiano : Coronavirus, Lazio: Corte dei Conti indaga su mascherine fantasma comprate dalla Regione. L’affidataria EcoTech: “P… - teocorbe : RT @SouadSbai: #Violenza sulle #donne Migliaia di fiori regalati alle vittime che sono riuscite a scappare e hanno trovato ospitalità nelle… - annadelbello1 : RT @pinodemarcovir1: #NessunoTocchiVirginia Giletti, Panella, Gerini, Mentana, #La7etta #FakeNews Andassero a guardare #StradeNuove, ancora… -

La Regione Lazio in data 6 marzo 2020 ha emanato indicazioni operative inerenti la possibilità di sospensione dei tirocini extracurriculari (compresi quelli in Garanzia Giovani) nel periodo di ...Giovedì 16 aprile spazio al cantante di Latina tra musica e ricordi - Max Pucciariello /CorriereTv Tiziano Ferro a sorpresa parteciperà all’#instahub, evento in diretta social, organizzato ...