In viaggio con il virus (Di martedì 14 aprile 2020) (Questo post è a cura di Anna Maria Nicolò, Neuropsichiatra infantile, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana)Siamo ancora dentro la tempesta anche se da più parti ci segnalano che forse il vento sta calando. Il nostro compagno di viaggio è il virus.Stiamo attraversando un periodo di crisi. Gli psicoanalisti sanno che per cambiare la personalità più rigida o nelle situazioni cronicizzate bisogna attraversare la crisi che può aprire prospettive inaspettate.Crisi nella sua etimologia significa scelta, separazione, quindi distacco dal passato, apertura verso il nuovo. La nascita è un momento critico e segna una separazione. Anche l’adolescenza è un periodo di crisi, dei valori, del mondo infantile, del rapporto con i genitori. La rimessa in discussione della personalità permette ... Leggi su huffingtonpost ‘Pechino Express 8’ - Max Giusti commenta la scelta di Enzo Miccio di eliminare i #Gladiatori e svela con chi ha legato di più tra i suoi compagni di viaggio

Alessandro Moscone/ Chi è l'economista del viaggio nel tempo a Ciao Darwin 8?

Linea Bianca – Puntata del 11 aprile 2020 – Un viaggio nei luoghi più belli (seconda tappa). (Di martedì 14 aprile 2020) (Questo post è a cura di Anna Maria Nicolò, Neuropsichiatra infantile, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana)Siamo ancora dentro la tempesta anche se da più parti ci segnalano che forse il vento sta calando. Il nostro compagno diè il.Stiamo attraversando un periodo di crisi. Gli psicoanalisti sanno che per cambiare la personalità più rigida o nelle situazioni cronicizzate bisogna attraversare la crisi che può aprire prospettive inaspettate.Crisi nella sua etimologia significa scelta, separazione, quindi distacco dal passato, apertura verso il nuovo. La nascita è un momento critico e segna una separazione. Anche l’adolescenza è un periodo di crisi, dei valori, del mondo infantile, del rapporto con i genitori. La rimessa in discussione della personalità permette ...

Agenzia_Ansa : La transumanza di Pasqua delle api. Camion con migliaia di alveari in viaggio verso fiori e caldo #ANSA - Tg3web : La crescita dei contagi resta al momento costante, e sono ancora tante le persone che si ammalano. #iononsonouneroe… - PechinoExpress : L'esperienza di #pechinoexpress ti cambia dentro e quando ritorni alla tua quotidianità torni diverso, migliore por… - ViviLaCampagna : RT @lifegate: Un progetto collettivo, realizzato attraverso i video che gli Italiani manderanno spontaneamente. È Viaggio in Italia, il doc… - _SpaceJay___ : La raggiungeva in Sardegna, stava con lei la giornata ma essendo una famiglia molto rigida, e non volendo che lui r… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio con Coronavirus, come sarà l'estate 2020? Come si andrà in spiaggia? E i viaggi? Corriere della Sera Al maso si impara!

Bolzano, 14/04/2020 (informazione.it - comunicati stampa - turismo) Dopo una vacanza in un maso Gallo Rosso, si torna a casa con un bagaglio in più rispetto alla partenza, pieno ...

H3+, il mondo ricostruito di Paolo Benvegnù in streaming su Officine della Cultura

su Teletruria con l’invito a documentare la visione postando il proprio scatto con l’hashtag #scattoateatrodacasa. Un teatrino di marionette dentro il teatro che diventa stanza delle meraviglie. Un ...

Bolzano, 14/04/2020 (informazione.it - comunicati stampa - turismo) Dopo una vacanza in un maso Gallo Rosso, si torna a casa con un bagaglio in più rispetto alla partenza, pieno ...su Teletruria con l’invito a documentare la visione postando il proprio scatto con l’hashtag #scattoateatrodacasa. Un teatrino di marionette dentro il teatro che diventa stanza delle meraviglie. Un ...