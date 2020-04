Fifa 20 Server Status | segnalazione problemi tecnici EA Sports Problemi di connessione

In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate ai Server di FIFA 20 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA Sports.





14 aprile - Problemi di connessione





We're currently looking into the issues affecting our services. If you can't play online, access Origin or EA Help, we're on it.





— EA Help (@EAHelp) April 14, 2020





Problemi di connessione rilevati. Appare il messaggio “La connessione ai server EA si è interrotta. Effettua di nuovo l’acesso per usufruire delle funzioni online. Consulta ea.com/unable-to-connect”

