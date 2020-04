Enrico Mentana, imbarazzo in diretta al TgLa7: “Ma che Borse? Non fate scherzi! È Pasquetta” (Di martedì 14 aprile 2020) Momenti di imbarazzo in diretta al TgLa7. È successo nell’edizione serale di lunedì 13 aprile: Enrico Mentana era arrivato alla fine della scaletta del suo telegiornale quando la forza dell’abitudine gli ha fatto commettere una gaffe. “E infine le Borse – ha detto il giornalista leggendo nel gobbo -, vediamo come ha chiuso Milano…” Poi si è subito interrotto preso dal dubbio: “No, ma c’era Milano oggi? C’erano le Borse?”. Essendo Pasquetta infatti le Borse erano chiuse. Lo ha realizzato anche lo stesso Mentana che, ridendo, ha proseguito: “Ma che Borse? Non fate scherzi! Che Borse ci sono? È Pasquetta!”. Un piccolo incidente di percorso che ha scatenato l’ironia sui social: “Si è incartato mitraglietta”, ha commentato infatti qualcuno. L'articolo Enrico Mentana, ... Leggi su ilfattoquotidiano Enrico Mentana risponde alla nota di Palazzo Chigi e agli "odiatori" in due tempi al Tg La7 (VIDEO)

