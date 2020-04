Controlli Covid ad Avellino, tre le persone sanzionate a Pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel novero dei Controlli finalizzati al contenimento da contagio da Covid-19, hanno elevato sanzione pecuniaria carico di una 42enne di Melito di Napoli e del proprio figlio 19enne, in quanto responsabili della violazione delle norme emanate dal Governo in seguito all’attuare situazione epidemiologica. La donna fermata a bordo della propria auto come giustificazione della sua presenza ad Avellino, riferiva agli operatori di Polizia di essere stata a trovare il proprio compagno domiciliato in Monteforte Irpino. Nella circostanza gli Agenti facevano presente che i presupposti dichiarati non erano assolutamente contemplati tra le autorizzazioni previste dal D.P.C.M e pertanto elevavano, a carico di entrambi, la contestazione ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - in Italia 270.000 controlli e 14.000 multe a Pasqua. Milano - il 5% dei fermati fuori senza motivo

Caivano - controlli per l’emergenza Covid 19 : 47 persone sanzionate (VIDEO)

Covid - il Questore Bonagura : per le festività potenzieremo i controlli (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel novero deifinalizzati al contenimento da contagio da-19, hanno elevato sanzione pecuniaria carico di una 42enne di Melito di Napoli e del proprio figlio 19enne, in quanto responsabili della violazione delle norme emanate dal Governo in seguito all’attuare situazione epidemiologica. La donna fermata a bordo della propria auto come giustificazione della sua presenza ad, riferiva agli operatori di Polizia di essere stata a trovare il proprio compagno domiciliato in Monteforte Irpino. Nella circostanza gli Agenti facevano presente che i presupposti dichiarati non erano assolutamente contemplati tra le autorizzazioni previste dal D.P.C.M e pertanto elevavano, a carico di entrambi, la contestazione ...

GDF : Durante i controlli anti #Covid-19 a Formia (LT) è arrivato un regalo gradito e inaspettato ?? #GDF #Latina… - Viminale : I controlli dell’#8aprile: ??10.193 persone sanzionate ??62 denunciati per falsa attestazione ??14 violazioni della… - Viminale : #Coronavirus, proseguono i controlli di #polizia. I #dati del #6aprile: ?? 271.675 persone e 94.129 esercizi comm… - v_napoletano : RT @sandra40400037: Sono d'accordo proprio io che non voglio gli emmigrati respinti...in questo frangente storico non possiamo avere altri… - altomolisenet : Pasqua al tempo del Covid: la polizia ha intensificato i controlli sulle arterie principali, isernini rispettosi... -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Covid Covid-19, in Italia 270.000 controlli e 14.000 multe a Pasqua. Milano, il 5% dei fermati fuori senza motivo Il Messaggero Coronavirus a Latina, ecco il bilancio dei controlli di Pasqua e Pasquetta

ha presidiato il territorio comunale nell’ambito delle attività di controllo sulle osservanze delle misure disposte dai DPCM in materia di contenimento del coronavirus. Sono stati effettuati 165 ...

Covid, Campania: emergenza contagi familiari. De Luca, “Interi nuclei positivi”

Invito le Forze dell’ordine, le unità dell’Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti. L’Asl Napoli 1 è impegnata a contenere, con i ...

ha presidiato il territorio comunale nell’ambito delle attività di controllo sulle osservanze delle misure disposte dai DPCM in materia di contenimento del coronavirus. Sono stati effettuati 165 ...Invito le Forze dell’ordine, le unità dell’Esercito, le Polizie municipali a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti. L’Asl Napoli 1 è impegnata a contenere, con i ...