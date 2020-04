Che cosa scrivono gli esperti del Comitato per la Ripartenza (Di martedì 14 aprile 2020) È indubbio che l’attuale pandemia ha un’estensione e una gravità che non si vedevano dai tempi della devastante influenza spagnola del 1918 ed è indubbio che ci siamo trovati impreparati al contagio.Tutti noi ci chiediamo quando e come potrà evolversi la situazione di emergenza sanitaria e chiusi nelle nostre case la domanda del “come se ne uscirà” diventa sempre più pressante, a volte anche ansiogena. Qualcuno si chiede, vedendone qualche rischio, se non dipendiamo “disperatamente” dalle labbra di medici e studiosi; ma un mondo dominato dall’idiozia non sarebbe una tragedia?Personalmente penso che i meccanismi decisionali della politica (che dovranno essere più partecipativi e conoscere molte innovazioni) possono funzionare meglio se alimentati da un insieme di saperi e competenze. Va in tale ... Leggi su iltirreno.gelocal Che cosa scrivono gli esperti del Comitato per la Ripartenza

Chiara Nasti su Ig : “Nella vita serve un asino che paghi per ogni cosa : mio padre”

Tutti gli abbracci che suo padre le dava da piccola - le sono costate la vita. Ecco cosa è accaduto (Di martedì 14 aprile 2020) È indubbio che l’attuale pandemia ha un’estensione e una gravità che non si vedevano dai tempi della devastante influenza spagnola del 1918 ed è indubbio che ci siamo trovati impreparati al contagio.Tutti noi ci chiediamo quando e come potrà evolversi la situazione di emergenza sanitaria e chiusi nelle nostre case la domanda del “come se ne uscirà” diventa sempre più pressante, a volte anche ansiogena. Qualcuno si chiede, vedendone qualche rischio, se non dipendiamo “disperatamente” dalle labbra di medici e studiosi; ma un mondo dominato dall’idiozia non sarebbe una tragedia?Personalmente penso che i meccanismi decisionali della politica (che dovranno essere più partecipativi e conoscere molte innovazioni) possono funzionare meglio se alimentati da un insieme di saperi e competenze. Va in tale ...

stanzaselvaggia : Questa cosa che Gallera mostri in tv la letterina che gli ha scritto il bambino e poi dia la colpa del perdurare de… - marattin : Non sanno più cosa inventarsi sul Mes. Dopo la cosa della seniority, ora va di moda (lo sta dicendo Travaglio a… - CdGherardesca : Ragazzi, vi posso dire che questa prova dove hanno dovuto capire cosa cantavano nel bar (Parco Olimpico) è la mia p… - pdmilano7 : Agli 'squallidi comunisti...riserveremo le cure più premurose'. Un Presidente di Municipio, inadeguato. Un linguagg… - NicoPixo : RT @SoloEsclusivInt: Lukaku che dal terrazzo chiama e saluta Lautaro, è la cosa più bella che vedrete oggi ?????? QUESTI DUE, NON SI POSSONO… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è in gioco a livello Ue - ItaliaOggi.it Italia Oggi La difficile ripresa. "Quella maschera faceva soffocare. Il panico si placava solo se qualcuno mi stringeva la mano"

MONCUCCO - La fatica a bere, dopo tanti giorni di intubazione, quella ancora maggiore a parlare e a far capire che cosa desiderava, mista alla paura di contrarre qualcosa, nonostante sia stato proprio ...

Cosa ci dicono i dati sui controlli

Dati sulla mobilità forniti da Apple dicono una cosa simile: mostrano un calo in Italia dell’85 per cento rispetto a ... e siamo anche quello più disciplinato. Questo ci dice che la fase due, o meglio ...

MONCUCCO - La fatica a bere, dopo tanti giorni di intubazione, quella ancora maggiore a parlare e a far capire che cosa desiderava, mista alla paura di contrarre qualcosa, nonostante sia stato proprio ...Dati sulla mobilità forniti da Apple dicono una cosa simile: mostrano un calo in Italia dell’85 per cento rispetto a ... e siamo anche quello più disciplinato. Questo ci dice che la fase due, o meglio ...