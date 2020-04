Cagliari, Nainggolan e il futuro: giorni di riflessioni per il Ninja (Di martedì 14 aprile 2020) Il Ninja Nainggolan riflette sul suo futuro. In questo momento appare difficile una permanenza a Cagliari: i dettagli Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari ma di proprietà dell’Inter, difficilmente proseguirà la sua avventura in Sardegna. Il Ninja è tornato in rossoblù in prestito ma, secondo La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza è destinata a non durare più di un anno. Radja Nainggolan è chiuso in casa in città ma tra qualche mese il Ninja dovrà seriamente pensare al suo futuro. Il presidente Giulini: «Sarebbe impossibile anche a metà dell’attuale ingaggio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Cagliari - Giulini : “non possiamo permetterci Nainggolan”

Cagliari - addio a Nainggolan : “Ha in ingaggio impossibile per noi”

MattiaGallo17 : RT @InterCM16: La dirigenza del #Cagliari ha dichiarato che non possono tenere #Nainggolan perché ha uno stipendio troppo alto. Il 1 Luglio… - InterCM16 : La dirigenza del #Cagliari ha dichiarato che non possono tenere #Nainggolan perché ha uno stipendio troppo alto. Il… - marcoconterio : Una lunga chiacchierata con @mariopassetti , direttore generale del @CagliariCalcio . Abbiamo parlato di Vittorio… - luca_serpericci : RT @marifcinter: Il #Cagliari si prepara a rimandare #Nainggolan all'#Inter. Giulini: 'Non possiamo permetterci neanche metà del suo inga… - Anto__rus : Come prevedibile il #Cagliari chiude le porte a #Nainggolan. La Fiorentina mi sembra davvero l'ipotesi più percorri… -