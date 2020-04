“Basta Germania dei nipotini di Hitler” | Lannutti è fuori controllo | la replica di Renzi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 aprile 2020) Stavolta il senatore pentastellato Elioc’è andato davvero giù piatto. Ma, nello scusarsi per lui, non è stato da meno. «L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat deidi Hitler e degli Stati canaglia suoi complici!», ha scritto su Facebook l’esponente del Movimento 5 Stelle, condividendo un articolo di Famiglia Cristiana sugli aiuti stanziati dall’Eurogruppo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un articolo dal titolo già battagliero: “Pochi maledetti e subito, l’offerta della Merkel all’Italia in ginocchio”.attacca la: la reprimenda di Fiano I rumors scatenati dal post trasformano il bisbiglio in polemica roboante. E nel giro di poche ore sul web scoppia l’inferno. Il ...