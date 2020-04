William e Kate al primo impegno ufficiale in videochiamata

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 13 aprile 2020) Non si fermano gli impegni ufficiali dei duchi di Cambridge. Il principeMiddleton, dopo aver sperimentato lo smart-working, ora non perdono gli appuntamenti fissati e si presentano belli e sorridenti incon i loro interlocutori. In particolare, hanno chiacchierato con i bambini dei genitori impegnati in prima linea nell’emergenza. Gli alunni della Casterton Primary Academy nel Lancashire, dove gli insegnanti stanno aiutando a prendersi cura dei figli di lavoratori del servizio sanitario nazionale e di chi lavora nei supermercati o dei corrieri, hanno indossato le orecchie pasquali e hanno offerto ai duchi fiori di carta virtuali. In cambio il principe e la consorte hanno riso e dialogato dalla loro casa di Norfolk, Anmer Hall, ringraziando lo staff per tutto ciò che stanno facendo in questa epidemia. I duchi di Cambridge si sono dimostrati ...