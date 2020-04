Speciale Rock Economy, Pasquetta con Adriano Celentano su Canale 5 (Di lunedì 13 aprile 2020) Adriano Celentano torna in tv nel giorno di Pasquetta: l’occasione è lo Speciale Rock Economy che Canale 5 manda in onda lunedì 13 aprile in prima serata. Si tratta di una sintesi in un’unica serata dello show evento andato in scena all’Arena di Verona l’8 e 9 ottobre 2012, con ascolti da record per l’ammiraglia Mediaset (8,9 milioni con il 31.80% di share per la prima serata, 9,1 milioni con il 32.80% per la seconda), arricchita con contenuti inediti del backstage. Lo scorso autunno il Molleggiato aveva riportato sul piccolo schermo il tanto discusso Adrian. Leggi su tvzap.kataweb E3 2020 : a quanto pare Warner Bros stava preparando una speciale conferenza dedicata a Harry Potter e Rocksteady (Di lunedì 13 aprile 2020)torna in tv nel giorno di: l’occasione è loche5 manda in onda lunedì 13 aprile in prima serata. Si tratta di una sintesi in un’unica serata dello show evento andato in scena all’Arena di Verona l’8 e 9 ottobre 2012, con ascolti da record per l’ammiraglia Mediaset (8,9 milioni con il 31.80% di share per la prima serata, 9,1 milioni con il 32.80% per la seconda), arricchita con contenuti inediti del backstage. Lo scorso autunno il Molleggiato aveva riportato sul piccolo schermo il tanto discusso Adrian.

wikingodesign : RT @wikingodesign: Wikingo presenta il 'Fumetto in Fa diesis minore'. II versione - Rock. Guarda sotto tutta la realizzazione del fumetto… - VirginRadioIT : Rock & Talk speciale Pasquetta è on-air con #DrFeelgood (da Milano), @massimocotto (da Asti) e @Apndp (da Roma)! Og… - roberto26320208 : RT @Roberto79490298: Faces #rock Ormai è nota la mia devozione x Rod e la sua vecchia formazione. Questo brano non è un rock, ma una rare t… - Roberto79490298 : Faces #rock Ormai è nota la mia devozione x Rod e la sua vecchia formazione. Questo brano non è un rock, ma una rar… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Riascolta lo speciale Virgin Rock Live dedicato allo storico '#MTVUnplugged dei Nirvana. A cura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale Rock Adriano Celentano torna con Rock Economy su Canale5, le canzoni della serata Tv Fanpage La Tate Modern di Londra “apre” virtualmente la mostra di Andy Warhol con un tour online

A condurre lo speciale tour guidato della mostra sono i curatori Gregor Muir e Fiontán Moran, che discutono di Warhol mettendo a fuoco particolari temi della sua vita e della sua arte: la condizione ...

L’11 aprile di 59 anni fa debuttava Bob Dylan, leggenda vivente del rock

E tutti non ebbero difficoltà a scorgere in lui un talento speciale: scriveva poesie, testi profondi, diretti ed efficaci come pochi erano in grado. Proprio a proposito della poesia, il ragazzino che ...

A condurre lo speciale tour guidato della mostra sono i curatori Gregor Muir e Fiontán Moran, che discutono di Warhol mettendo a fuoco particolari temi della sua vita e della sua arte: la condizione ...E tutti non ebbero difficoltà a scorgere in lui un talento speciale: scriveva poesie, testi profondi, diretti ed efficaci come pochi erano in grado. Proprio a proposito della poesia, il ragazzino che ...