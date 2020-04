Quella volta che... - Un astrofisico mi spiegò Uber (con 10 anni di anticipo) (Di lunedì 13 aprile 2020) Un Nobel per l'auto. O, meglio, uno scienziato con tanto di premio Nobel nel curriculum, con capacità visionarie, autentici vaticini, sia nel passato estremo, quello del Big Bang, sia nel futuro dei trasporti per i comuni mortali dotati di smartphone. Nota bene: quando si girava con il Motorola 8700 o altri mattoni ignoranti, altro che iOS e Android... Appena saputo del suo rapido passaggio in Italia, a fine 1999, per una conferenza sulle tecnologie del prossimo decennio (modestia degli scienziati, mentre tutti già parlavano di Terzo Millennio...), lo intercettammo: una telefonata, un'ora libera nella sua fittissima agenda milanese, un appuntamento per parlare della mobilità nelle metropoli, delle soluzioni rese possibili dal progresso della computer science, con microchip sempre più micro, parabole che cominciavano a rimbalzare sempre più informazioni ... Leggi su quattroruote Quella volta che - Dalla Calabria alla Danimarca con lAudi e-tron

