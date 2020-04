Quei 105 preti caduti al fronte del virus

Leggi su agi

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ad oggi sono 105 i sacerdoti morti a causa del corona. I loro profili, e le loro storie, sono raccolti in un articolo in continuo aggiornamento, pubblicato da Avvenire, sulla linea di quello fatto dall'Ordine dei medici per raccontare dottori e infermieri deceduti durante lo svolgimento del loro lavoro. Solo nel Bergamasco, in particolare, sono 25 ie 13 i religiosi che hanno perso la vita dopo esser stati contagiati e ricoverati nelle strutture ospedaliere. "Io credo che per noi sacerdoti la grande gioia sia quella di rimanere nella memoria del popolo di Dio. Sono tante le storie che sto raccogliendo dalle persone che vivono o hanno vissuto a contatto con ibergamaschi", racconta Padre Mauro Leonardi, che è anche scrittore e giornalista, contattato dall'Agi per capire l'importanza di dare un nome e un volto a chi non c'è più. "La storia ...