Previsioni Meteo per la terza decade di aprile | tornano nubi e piogge diffuse | forse

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020)– Abbiamo già parlato in precedenti editoriali riferiti alla tendenza per l’ultimadi, di una possibile svolta importante nella circolazione generale a scala euro-atlantica. Negli aggiornamenti di qualche giorno fa era temporaneamente prevalsa, nelle simulazioni modellistiche, una certa tenuta ancora del Vortice Polare, con possibile perseveranza di condizioni anticicloniche a più ampio raggio sull’Europa, ma si è trattata di una prospettiva che poi non ha avuto più seguito nelle ultime elaborazioni. Anzi, queste hanno via via messo in rilievo un progressivo e precipitoso allentamento della corda zonali e, nel contempo, anche un vertiginoso aumento termico alle quote medio-alte atmosferiche ( seconda immagine) al punto da disegnare scenari, nelle ultime emissioni, di verosimile Final Warming, ...