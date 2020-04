Omicidio nel mantovano, uomo con cranio fracassato: fermati i vicini (Di lunedì 13 aprile 2020) A Villa Saviola, nel mantovano, si è consumato un Omicidio: un uomo di origini indiane è stato trovato nella sua casa con il cranio fracassato e i carabinieri hanno fermato una coppia di vicini. Ieri sera un uomo di origini indiane, Rajiv Kumar, è stato trovato senza vita nella sua abitazione con il cranio fracassato … L'articolo Omicidio nel mantovano, uomo con cranio fracassato: fermati i vicini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Omicidio nel Mantovano : morto un uomo indiano di 43 anni. Arrestata una coppia

Omicidio nel Mantovano - ucciso un 43enne indiano

