Lazio: 123 positivi in più, 5 decessi e 25 guarigioni (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma – Si e’ appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. “Oggi registriamo un dato di 123 casi di positivita’ e un trend in frenata al 2,5%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367)- commenta l’assessore D’Amato- Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione e deve proseguire l’attivita’ di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio. Questa mattina ho appreso dalla direzione sanitaria ... Leggi su romadailynews Lazio - 123 nuovi casi e 5 morti : da domani stop a zone rosse a Nerola - Fondi e Contigliano

