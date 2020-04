La moglie di Kobe Bryant | “Vorrei tornare a quella mattina di gennaio | la vita è ingiusta”

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il 13 aprile del 2016giocò l'ultima partita della sua carriera. Oggi, nel giorno di Pasqua, a distanza di 4 anni da allora, la, Vanessa, ha pubblicato un video su Instagram per ricordare l'ex marito campione. Straziante il messaggio che ha dedicato a lui e alla figlia, Gianna Maria, entrambi morti il 26scorso nell'incidente in elicottero.

dchinellato : RT @Gazzetta_NBA: La moglie di #KobeBryant: 'La vita è ingiusta, vorrei tornare ogni giorno a quella mattina...' - Gazzetta_NBA : La moglie di #KobeBryant: 'La vita è ingiusta, vorrei tornare ogni giorno a quella mattina...' - Rodolfo22455857 : @Gobba_84 Poverini! In aggiunta con Kobe è morta anche la figlia, doppio dolore per la moglie di Kobe -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Kobe

Vanity Fair Italia

Il 13 aprile del 2016 Kobe Bryant giocò la sua ultima partita in NBA ... Oggi, nel giorno di Pasqua, a distanza di quattro anni da allora, sua moglie, Vanessa, lo ricorda con dolore pubblicando su ...La seconda casa di Kobe. Quel giorno, in cui il tabellino personale vide segnati 60 punti (!), la moglie Vanessa e le figlie di Bryant erano in prima fila a godersi l'ultimo show. Oggi, 4 anni dopo, ...