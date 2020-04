Domenica In, Mara Venier commossa per il nipotino Claudio: “Scusate, siamo più fragili” (Di lunedì 13 aprile 2020) A Domenica In, Mara Venier si commuove per la sorpresa del nipotino Claudio, lasciandosi andare alle lacrime. La conduttrice è stata la protagonista assoluta della Pasqua televisiva, conducendo una puntata speciale di Domenica In. Lo show, dopo un brevissimo show, è tornato sul piccolo schermo, grazie soprattutto alla forza di Mara, decisa a regalare un sorriso al suo pubblico in questo momento difficile. La Venier non ha mai nascosto di essere molto provata, ma è anche sembrata decisa a non mollare, sostenuta dal marito, Nicola Carraro. Nei giorni scorsi l’avevamo vista ridere e ballare su Instagram mentre preparava il risotto per la famiglia, ma durante la puntata di Domenica In la conduttrice ha ceduto. Gli autori dello show infatti hanno fatto una sorpresa a Mara, mandando in onda all’inizio della puntata un filmato. Nella clip il piccolo Claudio, ... Leggi su dilei Mara Venier in lacrime a Domenica In - “È doloroso….”

Mara Venier a Domenica In fa un’esilarante gaffe su Iginio Massari

