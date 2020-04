Cittadini in fuga per la Pasqua? I dati ufficiali smentiscono la notizia di spostamenti immotivati (Di lunedì 13 aprile 2020) Sui social sono stati pubblicati diversi video in cui si mostravano le lunghe file di automobili, appartenenti a vacanzieri “in fuga” da Roma per la Pasqua. Ma i dati emersi dai controlli smentiscono questo quadro Le Forze dell’Ordine stanno lavorando su tutto il territorio nazionale per garantire il rispetto delle misure volute dal Governo per … L'articolo Cittadini in fuga per la Pasqua? I dati ufficiali smentiscono la notizia di spostamenti immotivati NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Flavio Briatore contro la fuga di notizie : “Non pensano alle conseguenze che creano - giocano sulla pelle dei cittadini”

Coronavirus - fermato a Villa Literno il treno proveniente da Milano coi cittadini in fuga

Codogno - parla il sindaco : “Da noi nessun tentativo di fuga - cittadini hanno fatto sacrifici” (Di lunedì 13 aprile 2020) Sui social sono stati pubblicati diversi video in cui si mostravano le lunghe file di automobili, appartenenti a vacanzieri “in” da Roma per la. Ma iemersi dai controlliquesto quadro Le Forze dell’Ordine stanno lavorando su tutto il territorio nazionale per garantire il rispetto delle misure volute dal Governo per … L'articoloinper la? Iladiimmotivati NewNotizie.it.

Frra_Roma : Insomma alla fine non c'è stata nessuna fuga da Roma verso il mare... hanno buttato fango addosso ai cittadini di R… - ellevi59 : @repubblica Cominciate a farvi una domanda : che ci fanno tanti pakistano e cittadini del Bangladesh in Libia? Vi r… - LanzaConsulente : La fuga dei ITALIANI per Pasqua, posti di blocco e code: È GIUNTO IL MOMENTO CHE I CITTADINI RISPETTINO LE COSTITUZ… - jacoporatini : Mettere i blocchi anti-fuga sulle strade in uscita dalle città, significa essere consapevoli che molti cittadini fa… - BrignoliLucio : la tragedia è già farsa. Possibile che non ci sia un parlamentare capace di interrogare il ministro Lamorgese su qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadini fuga Cittadini in fuga per la Pasqua? I dati ufficiali smentiscono la notizia di spostamenti immotivati NewNotizie Coronavirus, «Dovevo fare la spesa»: viola la quarantena per spacciare cocaina: arrestato pusher

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Mali di 25 anni ... Quando i Carabinieri hanno fatto saltare la trattativa, il giovane pusher ha ...

Cittadini in fuga per la Pasqua? I dati ufficiali smentiscono la notizia di spostamenti immotivati

L’arrivo delle belle giornate e delle festività di Pasqua e Pasquetta hanno fatto sì che i controlli si inasprissero per via della possibilità che i cittadini tentassero di eludere il regime di ...

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Mali di 25 anni ... Quando i Carabinieri hanno fatto saltare la trattativa, il giovane pusher ha ...L’arrivo delle belle giornate e delle festività di Pasqua e Pasquetta hanno fatto sì che i controlli si inasprissero per via della possibilità che i cittadini tentassero di eludere il regime di ...