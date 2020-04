Brexit in lockdown

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo tre anni di incertezza e divisioni, lo scorso dicembre il Regno Unito si è affidato agli slogan e alla determinazione di Boris Johnson per chiudere una volta per tutte la questione. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che il Primo Ministro, dopo aver puntato su questo obiettivo tutta la sua storia recente – prima come giornalista euroscettico e poi come politico – si sarebbe ritrovato tra le mani un copione completamente diverso. Il 31 gennaio scorso, davanti alla nazione, BoJo celebrava l’addio ufficiale all’Ue, salvo poi risvegliarsi in piena pandemia col rischio di mandare inanche la. Antesignana del forte vento sovranista che oggi contagia tanti stati dell’Unione, la Gran Bretagna adesso vede mescolarsi indissolubilmente due nodi cruciali,e pandemia, ponendo l’UE di fronte ...