Urbi et Orbi, Papa Francesco e il monito all’Ue: No agli egoismi e all’indifferenza (Di domenica 12 aprile 2020) Urbi et Orbi, Papa Francesco si rivolge all’Unione europea e impugna la battaglia italiana: “Prove di solidarietà anche con strumenti alternativi”. Il riferimento è ai coronabond? In occasione della benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco, a sorpresa, ha voluto mandare un messaggio all’Unione europea, invitata ad accantonare gli egoismi e i sentimenti di indifferenza. In questa crisi bisogna muoversi concretamente anche a livello economico e politico per garantire sostegno a tutti i Paesi e soprattutto ai poveri. Di seguito il video della benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco il il ‘Contagio della Speranza’ Nella prima parte della sua riflessione Papa Francesco ha parlato della Pasqua particolare che tutto il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Oggi riecheggia in tutto il ... Leggi su newsmondo Papa Francesco - il messaggio integrale di Pasqua : “L’Unione Europea ha di fronte una sfida epocale”. Benedizione Urbi et Orbi

Urbi et Orbi Papa Francesco e il monito all’Ue : No agli egoismi e all’indifferenza

Pasqua 2020 - cosa ha detto Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi : “Che il vero contagio sia quello della speranza” (Di domenica 12 aprile 2020)etsi rivolge all’Unione europea e impugna la batta italiana: “Prove di solidarietà anche con strumenti alternativi”. Il riferimento è ai coronabond? In occasione della benedizioneet, a sorpresa, ha voluto mandare un messaggio all’Unione europea, invitata ad accantonare glie i sentimenti di indifferenza. In questa crisi bisogna muoversi concretamente anche a livello economico e politico per garantire sostegno a tutti i Paesi e soprattutto ai poveri. Di seguito il video della benedizioneetil il ‘Contagio della Speranza’ Nella prima parte della sua riflessioneha parlato della Pasqua particolare che tutto il mondo sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Oggi riecheggia in tutto il ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sen… - SkyTG24 : In diretta la Santa Messa di #Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi ?? - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Il mio pensiero va a quanti sono stati colpiti dal #coronavirus. Non è il tempo di divisioni. Si allentin… - FedericoGori2 : RT @Pontifex_it: Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in… - orachefaccio : RT @Pontifex_it: Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in… -