Roma | barbiere sorpreso a tagliare i capelli a un cliente | “Non è vero | sono l’idraulico”

(Di domenica 12 aprile 2020) Quando ha visto i carabinieri, ilsi è alzato dalla poltrona e ha fatto finta di essere un idraulico intento a riparare un tubo dell'acqua sotto il lavandino: "Non è, nonunun idraulico e sto lavorando".

UnioneSarda : #Roma - Sorpreso mentre il barbiere gli taglia i capelli, finge di essere l'idraulico - orsomarrone : Roma, barbiere sorpreso a tagliare i capelli: il cliente dice di essere un idraulico, sanzionati entrambi… - CorriereCitta : Roma, barbiere sorpreso a tagliare i capelli: il cliente dice di essere un idraulico, sanzionati entrambi… - Chicca253 : @Fiamma911 Dimenticavo le tamarre Flaminia e le amichette che gli procura il barbiere in discoteca da quando è a Roma - sr202438 : RT @OperaRoma: Per il Teatro digitale, 'Il barbiere di Siviglia' di Gioachino #Rossini firmato dal regista #DavideLivermore. La direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma barbiere

Sia chiaro: i cinque Covid-hospital aperti solo su Roma (arriverà il sesto al Celio) non smobiliteranno, anzi continueranno ad avere un ruolo centrale coordinato dallo Spallanzani, e resteranno ...I carabinieri di Roma hanno sorpreso un barbiere intento a tagliare i capelli ad un uomo, violando le linee guida emanate in vista dell’emergenza Coronavirus. Dopo aver notato la serranda non ...