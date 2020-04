La Rai sospende Linea Verde | Ingrid Muccitelli | Beppe Convertini e Peppone a casa | la

(Di domenica 12 aprile 2020) Sospese le registrazioni delle nuove puntate di: ecco il motivo Prima o poi doveva accadere: la Rai ha sospeso le registrazioni delle nuove puntate di, lo storico rotocalco domenicale della prima rete. Purtroppo la sofferta decisione è legata all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Quindi i tre conduttori, con la partecipazione del cuocoCalabrese dovranno fermarsi. Ricordiamo che da tre settimane il programma sta andando in onda anche dal lunedì al venerdì dalle 12:30 sino alle 13:30 con le repliche al posto del cooking show La prova del cuoco di Elisa Isoardi. Gli appuntamenti inediti disono terminati, ragion per cui da domenica 12 aprile 2020,andranno in onda tramite collegamento dalle loro case. La notizia è stata resa nota dal periodico ...

