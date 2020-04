“Ho dovuto curare in casa mio marito con Febbre alta per una settimana, ora è in terapia intensiva” (Di domenica 12 aprile 2020) La denuncia di una 67enne di Bolzano costretta ad accudire il marito 72ene in casa per una settimana nonostante continue chiamate a medici e numeri di emergenza. "Ci dicevano di non intasare gli ospedali ma ora è in terapia intensiva in gravissime condizioni Perché, nessuno ha capito o voluto capire quando già da un mese si moriva di Coronavirus?" si chiede la donna. Leggi su fanpage Amici 19 - Gaia Gozzi dopo la vittoria : “Ho dovuto superare la paura”

Coronavirus - l’infermiera Americana in lacrime : “Ho dovuto scegliere la mia vita - la mia famiglia e non il lavoro che amo”

Doc-Nelle tue mani - Matilde Gioli confessa : “Ho dovuto fare uno sforzo” (Di domenica 12 aprile 2020) La denuncia di una 67enne di Bolzano costretta ad accudire il72ene inper unanonostante continue chiamate a medici e numeri di emergenza. "Ci dicevano di non intasare gli ospedali ma ora è inintensiva in gravissime condizioni Perché, nessuno ha capito o voluto capire quando già da un mese si moriva di Coronavirus?" si chiede la donna.

gretamenchi : L’altra notte dopo un MEGA spoiler ho dovuto fare binge watching della casa. Sappiate che il karma tarda, ma arriva - xbennibeer : @Weltschmerz_xx Hahahahah l'ho trovato anche su insta sto scemo io ridendo più del dovuto - myanarchicjoy : @caryilitalia Pensa che l'ho dovuto guardare per la maggior parte in Italiano che a mia madre non piaceva la versio… - bluespointed : RT @sarcasmstilesv: ho dovuto ribaltare l’armadio, ma almeno ho indossato cose diverse dalla tuta???? - Ciuf_Ciuf : È divertente perchè HO DOVUTO RICREARLO E POSTARLO IO STO VIDEO PERCHÈ SU TWT NON LO TROVO PIÙ -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho dovuto Fratoianni contro Speranza: “Decreto su porti non sicuri è un errore enorme” Il Riformista