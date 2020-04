Distanziamento sociale | nel New Jersey è di “uno Springsteen”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 aprile 2020) Nel Newla distanzadi sicurezza non si misura con il metro, ma con l'altezza di Bruce Springsteen. Le autorità dello Stato americano hanno esortato i cittadini a stare lontani gli uni dagli altri un metro e 80 centimetri, nuova "unità di misura" che corrisponderebbe all'altezza di The Boss nato proprio in New Jersy, a Long Branch, il 23 settembre 1949. Il governo dello Stato ha pubblicato su Twitter una foto del cantautore con una scala che lo "misura" per prenderlo a modello del. L'immagine è diventata virale via social. Una ricerca online dimostra che in realtà Springsteen è alto cinque piedi e 10 pollici, cioè un metro e 77 centimetri.