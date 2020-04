Christian Vieri contro gli italiani che non rispettano le regole | “State a casa imbecilli”

Inter : ?? | BOBOG??????????LLLLLL!!! 17' - Rete spettacolare di Christian #Vieri! L'Inter si riporta subito avanti!!! ??… - borjaATM : @vieri_bobo @Fa_ontour Christian Vieri capocannoniere - Juanxitoo9 : CHRISTIAN VIERI IL CAPO CANNIONIERI - PherusaRn : @vieri_bobo Christian, avvertire la gente qui in Brasile ?? - Teak_Mustang : @vieri_bobo Ciao Christian, non segni piu?? -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri

SoloGossip.it

Christian Vieri contro gli italiani che non rispettano le regole. L’ex attaccante della Nazionale si è sfogato attraverso un tweet di poche parole: “State a casa imbecilli”. Già da diversi giorni Bobo ...Christian Vieri in diretta Instagram si collega con Antonio Cassano che è in piscina con la moglie Carolina: casa da urlo con vista mozzafiato ...