Teresanna Pugliese su Uomini e Donne e Monte | “Ci ho messo la faccia”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 11 aprile 2020)e Francescosvela: “Ci hola faccia”è stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Difatti l’ex tronista dinon ce l’ha fatta a superare la nomination contro Paolo Ciavarro e Patrick. Tuttavia la donna non ha certo fatto perdere le sue tracce, continuando a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan su instagram. E oggiè tornata a far parlare per via di un’intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv.it. In questa occasione le è hanno fatto presente che alcune sue affermazioni sue Francescohanno creato un bel trambusto sui social: “Avresti dichiarato che la redazione del programma ti avrebbe rivoluta in studio per risollevare gli ascolti…” E, con estrema ...