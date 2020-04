Mattarella | Sarà una Pasqua diversa per tutti Videomessaggio del presidente agli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 11 aprile 2020) Roma - "Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di. E' la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per." Lo ha detto ilSergioin unitaliani in occasione delle festivitàli. "Quest'anno - ha detto- la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l'epidemia.Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno; vissutomente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano; e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi.; ...