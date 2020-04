L’equipaggio dell’ISS è di nuovo al completo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 aprile 2020) L'equipaggio della Stazione spaziale internazionale è dial. L'astronauta della Nasa, Chris Cassidy e i due cosmonauti russi di Roscosmos, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner sono entrati nel modulo Poisk della Iss dopo un viaggio di circa 6 ore con la loro navetta Soyuz Ms-16, lanciata dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan.Il volo e l'attracco della navetta si sono svolti senza problemi. Al loro arrivo sulla base orbitante i tre sono stati accolti dal comandante della spedizione 62 Oleg Skripochka di Roscosmos e dagli astronauti Nasa, Andrew Morgan e Jessica Meir che faranno ritorno sulla Terra il 17 aprile 2020. Per circa sei mesi, dunque, Cassidy, Ivanishin e Vagner saranno gli unici terrestri davvero al sicuro dalla pandemia di Covid-19, isolati fuori dall'intero pianeta.Cassidy, ex Navy Seal della US Navy, è al suo terzo volo spaziale e ...