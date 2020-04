Giulia De Lellis | Damante a Verissimo | «Sono a Roma in piacevole compagnia» Un dettaglio

blogtivvu : Giulia De Lellis e Andrea Damante parlano della quarantena insieme (VIDEO) #damellis #verissimo - infoitcultura : Verissimo, Andrea Damante e Giulia De Lellis in televisione pronti al grande ritorno, tutto studiato a tavolino? - zazoomblog : Giulia de Lellis quarantena detox per ritrovare affetti e serenità lontana dai social: il saluto da Verissimo -… - StraNotizie : Andrea Damante e Giulia De Lellis parlano della loro quarantena insieme a Verissimo (VIDEO) - leggoit : giulia de lellis, Damante a #verissimo: «Sono a Roma in piacevole compagnia». I fan notano un dettaglio: «È lo stes… -

Giulia Lellis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giulia Lellis