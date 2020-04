Friends | cancellato il ritorno della sitcom | lo speciale non andrà in onda

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 11 aprile 2020) Un’autentica doccia gelata per i milioni e milioni di fan di, ormai convinti di essere sul punto di ricevere il primo, storico episodio ineditodopo ben sedici anni dalla chiusura. La reunionserie, con il cast completo a bordo e una produzione già avviata, sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello per il lancio di HBO Max; la piattaforma streaming del leggendario canale via cavo americano avrebbe proposto lo special fin in partenza, come grande evento di traino per il servizio. Ora tutto sembra essere rientrato, con il progetto addirittura sospeso a tempo indeterminato. Il grandedisospeso per emergenza sanitaria a pochi giorni dall’arrivo sul set: HBO annuncia la cancellazioneprima a tempo indeterminato Come prevedibile, è stata l’epidemia di Coronavirus in America a rallentare e infine ...