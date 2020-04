Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Reddito di cittadinanza - sospesa per l'emergenza Coronavirus la verifica dei requisiti

virginiaraggi : #coronavirus Da questa mattina abbiamo potenziato la distribuzione dei buoni spesa cartacei a Roma. Nei prossimi gi… - fattoquotidiano : Coronavirus, circoli milanesi di Lotta Comunista consegnano la spesa a casa dei più bisognosi: “Abbiamo 500 volonta… - UNHCRItalia : Anche i rifugiati hanno diritto ai buoni spesa per famiglie e individui in difficoltà economiche a causa dell’emerg… - infoitinterno : Coronavirus, Napoli: tablet, connessioni e buoni spesa per le famiglie in difficoltà - MarianoGiustino : In #Turchia la spesa medica contro il #coronavirus è totalmente gratuita. I cittadini possono usufruire delle prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, la spesa è “smart” ma per i vigili di Borgaro vale una multa La Stampa Coronavirus Covid-19: in Toscana mascherine in cambio di una “spesa sospesa”

Mascherine solidali in cambio di una spesa sospesa. I volontari e gli operatori della cooperativa ... civile e destinate alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. “Terra di tutti” è ...

Emergenza Covid-19: la Lista per il Futuro lancia alcune proposte

L’emergenza Covid-19 non sembra placarsi e non si riesce a vedere concretamente ... Ottime le iniziative legate agli aiuti per la spesa, volute dai commercianti e sostenute dal Comune, anche se il ...

