Turchia: “Non chiuderemo più i nostri confini ai rifugiati che vogliono andare in Europa” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Un alto funzionario turco ha dichiarato che la Turchia non impedirà più ai migranti di raggiungere l’Europa. A seguito dei raid aerei nel nord della Siria che hanno portato all’uccisione di 33 soldati, un alto funzionario turco ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti. Ha infatti fatto sapere che la Turchia non ha più nessuna intenzione … L'articolo Turchia: “Non chiuderemo più i nostri confini ai rifugiati che vogliono andare in Europa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gossip | Boateng vola in Turchia - Melissa Satta : “Non è facile” : Kevin Prince Boateng vola in Turchia per unirsi al Besiktas, Melissa Satta sprona la sua dolce metà in questo periodo di cambiamento. Melissa Satta si prepara a vivere nuove esperienze ed avventure, lo rende noto su Instagram: la celebre modella, nonché showgirl ed ex velina, accoglie con orgoglio e soddisfazione il trasferimento del marito in […] L'articolo Gossip | Boateng vola in Turchia , Melissa Satta : “Non è facile” è ...

Libia - Haftar mette il veto sulla Turchia : “Non possono essere mediatori - non sono neutrali”. Sarà a Berlino insieme ad al-Sarraj : La Turchia non può fare da mediatore nel processo di pace in Libia perché non è un attore neutrale. È questa, secondo la ricostruzione di al-Arabiya, la posizione del generale Khalifa Haftar , l’uomo forte di Bengasi sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi, sui futuri colloqui con l’avversario sul campo, il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, Fayez al-Sarraj , riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il militare della ...

Migliaia di profughi siriani verso la Turchia e l’Europa. Erdogan : “Non ce ne faremo carico da soli” : Decine di Migliaia di famiglie stanno scappando dalle città della provincia di Idlib sotto attacco dell’aviazione russa e siriana. Sarebbero oltre 80mila gli sfollati nel nord-ovest della Siria diretti verso la frontiera con la Turchia. Il presidente Erdogan avverte: “La Turchia non si farà carico da sola di questo fardello di migrazioni”. Negli ultimi giorni sono decine le vittime dei bombardamenti in quello che si prospetta come l'ennesimo ...

MediasetTgcom24 : Turchia: 'Non fermeremo più i migranti verso l'Europa' #turchia - matteorenzi : Il mio intervento di oggi in Senato sul bilancio europeo: Brexit, dazi, Turchia, Cina/Usa richiedono un nuovo accor… - repubblica : Oggi su Rep: ???? La Turchia non ferma più i profughi: Erdogan apre le frontiere a nord [di MARCO ANSALDO] -