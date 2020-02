“Beccato così”. Andrea Iannone e Giulia De Lellis, dopo le voci lo scoop. E i fan ora tremano (Di venerdì 28 febbraio 2020) Durante la puntata di Rivelo, andata in onda il 27 febbraio su Real Time, Lorella Boccia ha ospitato e intervistato la modella Sara Croce, oltre che l’influencer Valeria Bigella. Durante l’intervista di Sara, il nome di Giulia De Lellis è spuntato come una margherita in pieno campo. Sara Croce, oltre a raccontare la sua esperienza come Madre Natura del celebre Ciao Darwin, ha risposto ad alcune domande sulla propria vita sentimentale e proprio su Giulia. Ma per la De Lellis le notizie non si fermano a quanto affermato da Sara. Giulia dovrà tirare fuori energie e tanta fiducia in se stessa. Scopriamo perché. Alla domanda sulla vita sentimentale, Sara Croce ha risposto: “L’uomo ideale non esiste. Ho 21 anni, ma ho già capito che non ci siamo. La mia amicizia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Damante? Lui suonava in discoteca, sono andata in ... Leggi su caffeinamagazine

Noovyis : (“Beccato così”. Andrea Iannone e Giulia De Lellis, dopo le voci lo scoop. E i fan ora tremano) Playhitmusic -… - zazoomblog : Mattino 5 dramma per Antonella Elia: la foto del suo fidanzato beccato così con la sua ex - #Mattino #dramma… -