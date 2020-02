Usa 2020, seggi aperti in New Hampshire

Secondo turno delle primarie democratiche in New. I sondaggi danno in vantaggio il senatore Bernie Sanders e l'ex sindaco di South Bend, Indiana, Pete Buttgieg, vincitori dei caucus in Iowa. In netta rimonta la senatrice Amy Klobuchar che si attesta all'11,7%, seguita dalla collega Elizabeth Warren e dall'ex vice presidente Joe Biden, entrambi all'11%. Fuori corsa il miliardario Michael Bloomberg, che scenderà in campo nel Super Tuesday del 3 marzo.(Di martedì 11 febbraio 2020)