Tutto pronto per il Focarone di San Modestino a Mercogliano (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn evento molto sentito dai mercoglianesi e non solo, quello del Focarone di San Modestino il 14 febbraio a Mercogliano che quest’anno si arricchisce di un un momento conviviale molto particolare. Una grande partecipazione di cittadini, associazioni e vicini di casa del Partenio è prevista per il tradizionale faló che quest’anno, oltre a festeggiare i Santi Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano, vuole mettere al centro la condivisione, nella giornata del Fuoco e dell’Amore. Una serata all’insegna dell’aggregazione spontanea e della condivisione, organizzata da un gruppo di giovani che hanno a cuore una tradizione raccontata loro dai nonni, insegnata dai padri e alla quale vogliono dare “nuova vita”, facendola diventare anche una vetrina di tutte quelle tipicità che contraddistinguono il territorio e l’identità mercoglianesi. Ma anche un momento di ... anteprima24

ItaliaViva : Tutto pronto a via dei Cappellari, Roma, per l'inaugurazione della nostra prima sede romana! - sscnapoli : Tutto pronto nel nostro spogliatoio ?? ?? #ForzaNapoliSempre - matteosalvinimi : Vogliono processarmi? Io per questo Paese sono pronto a dare tutto. Se voi ci siete, io ci sono! ???? -