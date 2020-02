Tirocini formativi sulle pari opportunità: approvati alla Rocca, i primi in Campania (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Presentato stamani nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori il programma di Tirocini formativi, promossi dalla Consigliera di parità della Provincia di Benevento, Rocchina Staiano, e curati dall’Università degli Studi del Sannio e Provincia di Benevento in materia di parità di genere sui luoghi di lavoro Si tratta della prima iniziativa su tale questione in Campania e si rivolge a studenti universitari, che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento. Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, si è dichiarato assai soddisfatto per questo programma e ha ringraziato la Consigliera di parità Rocchina Staiano, definita “un vulcano di idee per un percorso che vuole portare alla parità di genere sui luoghi di lavoro”. Il Tirocinio ... anteprima24

