Sanremo 2020 è stato un successo | ora il direttore di Rai 1 rivuole Amadeus e Fiorello

Soliti Ignoti - puntata 10 Febbraio 2020 : gioca Elisabetta - ospite Fiorello e Diodato vincitore di Sanremo 2020 : Dopo la pausa sanremese, dal Teatro delle Vittorie torna il game show di RaiUno Soliti Ignoti. E la prima delle nuove puntate sempre guidate da Amadeus è stata a dir poco emozionante.Perchè? Cosa è successo in particolare? Non si tratta dalla pure apprezzata qualità del pathos di uno dei formati dell’access prime time più apprezzati.Ci sono state, infatti, due presenze a sorpresa che hanno animato lo show. Quali?Come è andata il ...

Striscia la Notizia inchioda Mara Venier - gaffe impensabile a Sanremo 2020 : povero Diodato - gelo all'Ariston : Poteva mancare un affondo di Striscia la Notizia contro il Festival di Sanremo anche dopo la sua conclusione? Domanda retorica. La risposta è no, ovviamente no. E, puntuale, quell'attacco è arrivato nella puntata del tg satirico di Canale in onda lunedì 11 febbraio. Una sorta di commiato alla kermes

Sanremo 2020 - blitz di Amadeus a I soliti ignoti : "Mai più in tv con Amadeus" - doccia gelata per la Rai : blitz di Fiorello nel programma I soliti ignoti di Amadeus. Poco dopo l'apertura della puntata di lunedì 11 febbraio - la prima dopo il Festival di Saremo - infatti lo showman ha fatto incursione - come già durante la kermesse dell'Ariston - con la parrucca di Maria De Filippi. E ha raggelato gli en

Diodato e Levante - colpo di scena sulla canzone vincitrice di Sanremo 2020. Lo ha detto proprio lui : Di Levante in quel pezzo non c’è niente. Si smentisce da solo Diodato raccontando il significato di “Fai rumore”, il pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Sembra infatti che non sia davvero dedicato alla sua ex fidanzata Levante. Le teorie si sprecano dopo il trionfo del cantante tarantino alla kermesse, accompagnato dalle inevitabili congetture di gossip. Dopo la parziale ammissione a Domenica In, però, l’artista ha fatto un passo ...

Sanremo 2020 - Diodato : Ecco A Chi e’ Dedicata la sua Canzone! : Sanremo 2020: il vincitore della settantesima edizione è Diodato con “Fai rumore”. Ecco chi è il cantante e qual è il significato nascosto della canzone con la quale ha trionfato… Anche questa settantesima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine. Non sono mancate le polemiche, per le dichiarazioni di Amadeus, per quanto accaduto tra Morgan e Bugo e tanto altro, ma alla fine questo festival ha riscosso un grande ...

Otto e mezzo - Massimo Giannini su Sanremo 2020 : "È stato più sovranista - ma ha vinto la banalità" : A Otto e mezzo l’argomento principale è il Festival di Sanremo 2020, che fa cantare (e non solo) l’Italia e allo stesso tempo fa tacere la politica. Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, definisce la kermesse appena terminata “un po’ più sovranista come contenitore. Mancando il partito della

Sanremo 2020 - la carica dei 600 imbucati Rai è sotto inchiesta : Non è la carica dei 101, o in versione Walt Disney o in versione splatter come nel caso di Prodi azzoppato sulla via del Colle. Stavolta non sono un centinaio ma sei volte di più -...

Sanremo 2020 - Fiorello “Le cose belle non vanno ripetute - è sicuro che il prossimo anno io non ci sarò al Festival” : Ha voluto subito non lasciare dubbi sulla possibilità o meno di condurre nuovamente il Festival di Sanremo. Fiorello ha voluto far conoscere il suo pensiero l’indomani della fine di un Festival 2020 che sarà ricordato come uno dei migliori della storia. Lo showman ha voluto subito chiarire che nella prossima edizione non ci sarà: “Un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro”. La sua volontà ...

Enrico Nigiotti - la carriera fino a Sanremo 2020 : ecco com’è cambiato : Lo abbiamo visto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato al 19esimo posto con la canzone Baciami adesso, e ancora prima nel talent show X Factor; ma in realtà è da molti anni che il cantante livornese Enrico Nigiotti calca gli schermi delle più disparate trasmissioni a tema musicale. Ripercorriamo velocemente la sua intensa carriera e vediamo com’è cambiato il suo aspetto da quando era solo un bambino ...

Grande Fratello Vip come Sanremo 2020 - Pupo lancia l'hashtag contro Alfonso Signorini : "Statte zitto" : Bye bye Grande Fratello Vip: per Michele Cucuzza finisce l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. L’ex storico conduttore de La vita in diretta abbandona Cinecittà dopo più di un mese. Tra l'altro subito dopo una battuta al vetriolo di Pupo rivolta ad Alfonso Signorini. L'opinionista ricorda il

Sanremo 2020 - Giovanna Civitillo e gli aneddoti su Amadeus e José : A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2020, la moglie del conduttore Giovanna Civitillo ha rivelato alcuni aneddoti riguardanti Amadeus e il loro figlio José. Sanremo 2020: i retroscena di Giovanna Civitillo Il primo retroscena raccontato da Giovanna è legato proprio al piccolo che, mentre era in corso la pubblicità, si è rivolto al padre incoraggiandolo con un “Bravo, bravo“. Il secondo riguarda invece un gesto che il ...

Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini dietro le quinte : “Voglio far alzare..” : A poche ore dalla sua ultima esibizione sul palco di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video girato dietro le quinte. Mentre i suoi collaboratori le dicevano di fare in fretta perché erano in ritardo, la cantante non ha mancato di svelare cosa avrebbe voluto fare durante la finale. Sanremo 2020: Elettra Lamborghini dietro le quinte “Stasera voglio far volare tutti i parrucchini ...

‘Sanremo 2020’ - la piccata replica di Riccardo Marcuzzo ad una recensione negativa : “Sono bello e intelligente - voi brutti e intellettuali andate in crisi!” : Il Festival di Sanremo è terminato da due giorni, eppure le polemiche non accennano a placarsi. Questa volta, a prendersela con la sala stampa ed in particolare, con il prof di latino Davide Misiano, ci ha pensato Riccardo Marcuzzo. L’uomo, infatti, nelle scorse ore aveva scritto un articolo su All Music Italia nel quale sostanzialmente andava a sottolineare il flop del brano sanremese di Riki, Lo sappiamo entrambi, definito poco chiaro e ...

Diodato - la canzone è dedicata a Levante? Arriva la reazione della cantante dopo Sanremo 2020 : Diodato si aggiudica il primo posto alle 70esima edizione del festival di Sanremo. La sua canzone “Fai rumore” ha sorpreso tutti dal palco dell’Ariston, un successo completo sotto ogni punto di vista che consacra un giovanissimo ad un grande traguardo. Proprio in merito alla vicenda hanno iniziato a circolare i primi gossip, già durante il festival era emerso che l’ex fidanzata di Diodato fosse Levante, la cantante in ...