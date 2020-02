Lecce Lapadula, binomio vincente: 7 gol nelle ultime 10 gare (Di martedì 11 febbraio 2020) Lecce Lapadula, i giallorossi sognano in grande: sette reti messe a segno nelle ultime dieci gare, la salvezza passa anche dai suoi gol Nessuno si aspettava una rinascita simile. Gianluca Lapadula, però, ha inanellato una serie di prestazioni più che positive: 7 gol nelle ultime 10 partite, gli ultimi due su un campo complicato come quello di Napoli. La salvezza del Lecce passerà inevitabilmente anche dai suoi gol. Non solo, il giocatore è a caccia del record personale di marcature nel massimo campionato: come si legge su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante giallorosso è ad un passo dalle 8 reti segnate col Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

