La Pupa e il Secchione: Carlotta e De Benedetti a rischio squalifica? (Di martedì 11 febbraio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, Carlotta Cocina e Giovanni De Benedetti rischiano la squalifica? Questa sera, 11 febbraio, andrà in onda la quinta puntata de La Pupa e il Secchione, dopo lo stop di una settimana a causa del Festival di Sanremo. La nuova puntata del reality condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani, tuttavia, sarà ricca di colpi di scena, dalle anticipazioni infatti si scopre che ci sarà una violenta lite tra la Pupa Carlotta Cocina ed il suo Secchione Giovanni Tobia De Benedetti. Nello specifico in una breve clip si può vedere un accesa lite tra il latinista e la sua Pupa in cui lei gli urla di lasciarle il polso perché le sta facendo male, mentre il ragazzo intima alla Pupa di posare il cuscino. Non si hanno altre anticipazioni né suoi motivi dello scontro né sui provvedimenti che verranno presi. La coppia sarà squalificata? La Pupa e il Secchione ... lanostratv

