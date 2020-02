Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa: "Fabio Testi superdotato, non come Achille Lauro" (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa hanno festeggiato la fine della decima puntata in suite. Assegnato da Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo l’Oscar a Fabio Testi, l’attore ha scelto i tre compagni di avventura per trascorrere una serata all’insegna del divertimento nella camera più lussuosa della Casa di Cinecittà.Al termine della cena indiana, il Grande Fratello ha omaggiato il concorrente vincitore di un gioiello, un crocifisso con delle gemme che ha giudicato "frivolo" e perfetto per rendere meno "mascolino" il suo aspetto di uomo rude, che non deve chiedere. A proposito di mascolinità, pare che il concorrente non faccia proprio nulla per nascondere tutti gli "attributi" da maschio alpha. Anzi, quasi si divertirebbe ad esibirli senza troppe remore, noncurante delle telecamere che tutto osservano, proprio come gli occhi di ... blogo

