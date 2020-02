Aumento delle temperature: tasso di crescita doppio in Abruzzo (Di martedì 11 febbraio 2020) “In Abruzzo il tasso di crescita delle temperature è più pronunciato, con valori medi circa il doppio di quelli della media dell’emisfero nord“: il dato emerge da una’analisi di dati di temperatura registrati dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo, realizzata dal gruppo di chimica-fisica dell’atmosfera e clima dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara diretto dal professore Piero Di Carlo. “Questo aspetto è molto importante perché ci pone in linea con le aree con gli aumenti maggiori che spesso coincidono con le aree montane con conseguenze evidenti ad esempio per quanto riguarda le riserve idriche in termini di riduzione dei ghiacciai. Altro aspetto osservato in Abruzzo è un fenomeno stagionale di Aumento più marcato delle temperature in primavera ed estate, ciò si ripercuote fortemente sull’agricoltura e le ondate di ... meteoweb.eu

