Adele all'afterparty degli Oscar con 45 chili in meno. "È felice, lasciamola in pace" (Di martedì 11 febbraio 2020) Irriconoscibile. Dopo la remise en forme, Adele appare trasformata: lo confermano le immagini all’afterpary degli Oscar 2020 a cui la cantante ha partecipato, sfoggiando un abito animalier ed una silhouette invidiabile.Una fonte vicina alla cantante ha rivelato a People: “Era sempre la stessa ma, al tempo stesso, era così diversa. Bella, ma quasi irriconoscibile”. A testimoniare il cambiamento di Adele, che in questi mesi ha perso circa 45 chili, arriva una foto postata dalla conduttrice televisiva polacca Kinga Rusin, che si è fatta immortalare insieme alla stella della musica.Un altro partecipante alla festa ha raccontato che Adele mostrava un “vitino da vespa, indossando un abito leopardato decorato con perline”. “Si è tolta le scarpe ed è scesa in pista per ballare”, ha aggiunto l’insider.Il mese ... huffingtonpost

