Usa, lanciato il fuoco d’artificio più grande al mondo | VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Usa: esploso il fuoco d’artificio più grande al mondo VIDEO È stato esploso negli Usa il più grande fuoco d’artificio al mondo: il lancio dell’enorme petardo, immortalato in un VIDEO divenuto in breve tempo virale, è entrato direttamente nel Guinness dei primati. Il record è stato stabilito lo scorso 8 febbraio in Colorado, sopra il cielo di Steamboat Springs. Il fuoco d’artificio, esploso per festeggiare il carnevale, è stato lanciato da un team specializzato guidato da Tim Borden. Il suo rivestimento pesava oltre 1200 chili ed era grande più di un metro e mezzo. La sua potenza è stata tale da illuminare di rosso il cielo di Steamboat Springs. Un evento che ha lasciato a bocca aperta i presenti e che ha permesso di stabilire il record di fuoco d’artificio più grande del mondo, che apparteneva a un ordigno pirotecnico lanciato negli Emirati Arabi nel ... tpi

