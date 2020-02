Stadio Fiorentina, Commisso: «Tempi più lunghi. Presa decisione sul bando» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Rocco Commisso ha parlato a margine dell’incontro con Casamonti presso lo studio che curerà la realizzazione del nuovo centro sportivo Rocco Commisso ha parlato a margine dell’incontro con Casamonti presso lo studio che ha curato la progettazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Queste le parole riportate da FirenzeViola.it. Stadio – «Abbiamo parlato maggiormente del centro sportivo, ma anche un po’ di Stadio. bando? Abbiamo preso una decisione, tra qualche giorno forse usciamo con qualcosa. Se incontrerò Nardella? Può darsi, sì. Stadio? Tempi più lunghi del previsto». ATALANTA – «Domenica sarò a vederla e poi torno in America, avrò incontri là… È così la situazione. Io oggi non ho visto la squadra, avremo incontri a non finire sul centro sportivo, sarà bellissimo. Sui Tempi niente è cambiato, la villa cominciamo a marzo a ... calcionews24

